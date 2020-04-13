محافظ المثنى يشيد بدور الحشد الشعبي في كبح الجائحة ويؤكد انه الذراع الأيمن للدولة

2020/04/13 | 17:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد محافظ المثنى احمد جودة، الاثنين، بدور الحشد الشعبي في كبح الجائحة في جميع المحافظات، فيما أكد ان الحشد هو الذراع الأيمن للدولة والمساند للقوات الأمنية في الحرب والسلم.وقال جودة في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ان “ما يفعله ابطال الحشد ليس بجديد عليهم ولهم دور مميز في جميع الميادين في الحرب والسلم

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