شاهد بالصور: حضور فني واسع بتشييع مهيب للفنان كامل ابراهيم.. والمسرح الوطني “يحتضن” مجلس العزاء

2020/04/13 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت مراسيم تشييع الفنان العراقي الشهير كامل ابراهيم، حضورًا واسعا لفنانين في منطقة الكرادة خلال تشييع نعش الفنان الراحل وبمشاركة عجلات الشرطة، فيما احتضن المسرح الوطني مجلس عزاء الراحل.واظهرت صور التقطتها عدسة “يس عراق” التي رافقت مراسم التشييع والعزاء، حضورًا ومشاركة واسعة لفنانين عراقيين، وبمشاركة عجلات القوات الأمنية.وأعلنت نقابة الفنانين […]

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