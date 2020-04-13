وزير النقل يعلن وصول 275 مواطنا عراقيا من ماليزيا ضمن رحلة استثنائية

2020/04/13 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الاثنين، وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة الاولى قادمة من ماليزيا الى مطار بغداد الدولي والمخصصة لأجلاء المواطنين العراقين العالقين في كوالالمبور واعادتهم الى ارض الوطن.وقال لعيبي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”عدد المسافرين الذين تم إعادتهم على متن طائرة الناقل الوطني من طراز B777-200/YIAQZ […]

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