مصر تحسم الجدل حول صيام رمضان في ظل كورونا

2020/04/13 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حسم وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الجدل بشكل نهائي حول الصيام في شهر رمضان القادم، في ظل جائحة فيروس كورونا.

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