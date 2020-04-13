رونالدو ورفاقه يدعمون كرة القدم للهواة في البرتغال

2020/04/13 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ان كرستيانو رونالدو ورفاقه، يدعمون كرة القدم للهواة في البلاد والتي تأثرت بفيروس كورونا.

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