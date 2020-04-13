القوات العراقية تقتل 4 عناصر بداعش باشتباكات جنوب غرب كركوك

2020/04/13 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الاثنين، بأن القوات العراقية قتلت 4 عناصر بداعش باشتباكات معهم جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي والجيش قتلت اربعة عناصر من تنظيم داعش في منطقة روخانه في تل بصل قرب قضاء داقوق جنوب غرب محافظة كركوك"، مضيفا أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجانبين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش داخل وكر لهم باشتباكات مع القوات العراقية، مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وافاد مصدر امني مسؤول في وقت سابق من اليوم باصابة عناصر من القوات العراقية بهجوم هو الثالث من نوعه يشنه تنظيم داعش خلال الـ24 الساعة الماضية جنوب غرب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

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