ترامب: أوبك وشركاؤها يعتزمون خفض انتاج النفط 20 مليون برميل يوميا 

2020/04/13 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكان خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف الى تعزيز الاسعار.وقال ترامب الذي يعود له الفضل في التوسط في الاتفاق، ان الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء […]

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