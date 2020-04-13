الداخلية والإسكان تبحثان تخصيص اراض للضباط والمنتسبين والموظفين والجرحى وعوائل الشهداء

2020/04/13 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

بعد مرور اسبوع لم تسجل فيه محافظة دهوك في اقليم كردستان اية اصابات جديدة بفيروس كورونا، علقت دائرة صحة محافظة دهوك، الاثنين (13 نيسان 2020)، على امكانية رفع حظر التجوال بشكل كامل في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الدائرة حم

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الازمة الحكومية في العراق، مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير، الإثنين (13 نيسان 2020) عن موعد اصدار الخلية قرارا بشأن تمديد حظر التجوال الحالي الذي يستمر حتى 18 نيسان الجاري او إلغائه.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الإثنين، عن مشروع يوفر 2300 فرصة عمل جديدة للشباب.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، ترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب بحضور كل من السيدات والسادة النوا

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