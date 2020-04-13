بعد اسبوع لم تسجل فيه اية اصابات بكورونا.. صحة دهوك تعلق على امكانية رفع حظر التجوال الكلي

2020/04/13 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

بعد مرور اسبوع لم تسجل فيه محافظة دهوك في اقليم كردستان اية اصابات جديدة بفيروس كورونا، علقت ...





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