2020/04/13 | 17:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تطيح بعدد من عناصر داعش في كركوك

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