2020/04/13 | 17:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 157 عراقيا من مصر ضمن رحلة استثنائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 157 عراقيا من مصر ضمن رحلة استثنائية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 157 عراقيا من مصر ضمن رحلة استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).