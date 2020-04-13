فلاديمير بوتين: الوضع بسبب كورونا يتفاقم في روسيا

2020/04/13 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الاثنين، أن وضع تفشي فيروس كورونا الجديد في بلاده آخذ في التفاقم، مشيرا إلى أنه قد تتم الاستعانة بموارد وزارة الدفاع للتصدي للوباء، إذا اقتضت الحاجة.وقال فلاديمير بوتن، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي، إن الوباء يتفاقم في البلاد، مضيفا أن الموقف يتغير […]

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