2020/04/13 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الداخلية والإسكان يبحثان تخصيص أراض للضباط والمنتسبين والموظفين والجرحى وعوائل الشهداء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الداخلية والإسكان يبحثان تخصيص أراض للضباط والمنتسبين والموظفين والجرحى وعوائل الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).