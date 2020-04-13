2020/04/13 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن مشروع يوفر 2300 فرصة عمل جديدة للشباب.وذكرت الوزارة، في بيان، أن “وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، ترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب بحضور كل من السيدات والسادة النواب نسرين الوائلي وميثاق الحامدي وحسن الشويرد، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن عن مشروع يوفر 2300 فرصة عمل جديدة للشباب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن عن مشروع يوفر 2300 فرصة عمل جديدة للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).