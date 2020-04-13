ترامب: صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى


ترامب: صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى
2020/04/13 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز
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