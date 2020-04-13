التخطيط تبرم أول عقد لتشغيل الشباب يوفر 2300 فرصة عمل للعاطلين

2020/04/13 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة التخطيط العراقية إبرام أول عقد لتشغيل شريحة الشباب من شأنه توفير 2300 فرصة عمل للعاطلين عن العمل.وذكر بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي .وقال البيان إن وزير التخطيط وقع أول عقد مع […]

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