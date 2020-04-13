التخطيط تبرم أول عقد لتشغيل الشباب يوفر 2300 فرصة عمل

2020/04/13 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الاثنين إبرام أول عقد لتشغيل شريحة الشباب من شأنه توفير 2300 فرصة عمل للعاطلين عن العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقال البيان إن وزير التخطيط وقع أول عقد مع الشركة المطورة المستثمرة لإنشاء مدن زراعية وصناعية وتجارية ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة ذي قار والذي سيوفر أكثر من 2300 فرصة عمل خلال العام الجاري.

وأشار الدليمي إلى "توقيع المزيد من العقود المماثلة في المحافظات الأخرى بهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل فيها"، موضحاً "أهمية المشروع في تعزيز نوعية الشراكة مع القطاع الخاص".

ودعا وزير التخطيط، المحافظات كافة، إلى "استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية للبدء بالتنفيذ"، مبيناً "انطلاق الأعمال خلال الفترة المقبلة في محافظات البصرة والنجف ونينوى وبغداد".

وقال الدليمي إن "المشاريع سيتم تمويلها من مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض الجماعي، حيث ستنفذ هذه المشاريع في المدن الزراعية والصناعية والتجارية بعمالة كثيفة لا تقل عن 10 أفراد في النشاط الواحد منها، وبرأس مال لا يقل عن 350 مليون دينار عراقي، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وذلك بعد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة".

ولفت إلى "اعتماد اللجنة إجراءات سهلة ومُيسرة لتقديم وتنفيذ المشاريع التنموية الشبابية، ابتداء من تقديم دراسة الجدوى ومرورا بجميع الإجراءات الأخرى وسهولة الحصول على القرض بفوائد قليلة جداً، على ان يسترد خلال 10 سنوات بضمنها سنتي السماح الأوليتين، مشيراً إلى استكمال الشركة المستثمرة (المطوّر الضامن) جميع الإجراءات".

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