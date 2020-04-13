2020/04/13 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أدت تشكيلات من الشرطة المحلية العراقية، اليوم الخميس، استعراضاً موسيقياً لتحية الملاكات الطبية في مستشفى الواسطي، أحد مراكز عزل ومعالجة مصابي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على غرار العالم..الشرطة العراقية تؤدي التحية العسكرية لأطباء كورونا (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على غرار العالم..الشرطة العراقية تؤدي التحية العسكرية لأطباء كورونا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).