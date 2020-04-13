الزيادي: سائرون لا يسعى لمنصب محافظ البنك المركزي

2020/04/13 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الاثنين، ان تحالفه لا يسعى للحصول على منصب محافظ البنك المركزي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الزيادي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الانباء التي تتحدث عن حصول سائرون على ضمانات للحصول على منصب محافظ البنك المركزي عارية عن الصحة".واضاف ان "سائرون لم يحدد او يقدم اي طلب الى رئيس الوزراء المكلف، لاختيار المناصب".ولفت الى ان "الرئيس المكلف لغاية الان لم يشرع باختيار بأسماء الوزراء او الهيئات المستقلة".واوضح الزيادي ان "المطالبة بإحالة محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق الى التقاعد لا تعني اننا نطمع بالمنصب او نسعى خلفه".وبين ان "نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، العضو في تحالف سائرون قال، في بيان له أن كل القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي بعد التعديل الأول لقانون التقاعد تعد قرارات معدومة لا يعتد بها من الناحية القانونية، كون الأخير قد بلغ السن التقاعدية، حيث لا تمتلك أي جهة حق التمديد له بما فيهم رئيس الوزراء، وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الدولة المرقم 74/2019 بتاريخ 26/8/2019 الذي أشار الى ان رؤساء الهيئات المستقلة بما فيهم البنك المركزي مشمولون بقانون التقاعد الجديد)".واكد الزيادي "لذا فان استمراره بالمنصب يترتب عليه عقوبات قانونية وفق القانون الإداري العراقي".

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