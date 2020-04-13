السلطات الإسبانية توافق على هبوط طائرة عراقية لنقل المواطنين العالقين

2020/04/13 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن موافقة السلطات الاسبانية على هبوط طائرة عراقية في مطاراتها لنقل المواطنين العراقيين العالقين هناك.وقالت الوزارة "حصلت على موافقة السلطات الإسبانية على هبوط وإقلاع طائرة للخطوط الجوية العراقية في مدريد لنقل العراقيين العالقين باسبانيا بسبب تفشي وباء كورونا"، بحسب وكالة الانباء العراقية "واع".وأضافت أن "عدد العالقين يبلغ اكثر من 100 مواطن عراقي"، مبينة ان "الموافقة هي استثناء من إجراءات الحظر الجوي المطبق على الخطوط الجوية العراقية".

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