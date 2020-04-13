“إل جي” تخرج عن المألوف بـــ”هاتف جديد”

2020/04/13 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة خرجت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية عن المألوف في اختيار اسم أحدث هواتفها الذكية، الذي أزاحت الستار عنه أمس الأحد.وقالت “إل جي” إن هاتفها يحمل اسم “فيلفيت”، بعدما اعتادت أن تمنح أسماء أبجدية رقمية لهواتفها، وذلك لأن “الأسماء الجديدة ستساعد المستهلك على التقاط جوهر الجهاز الأنسب لشخصيته أو شخصيتها”، بحسب موقع […]

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