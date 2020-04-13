دراسة محبطة.. كورونا يطير في الهواء وينتقل بالأرجل

2020/04/13 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف بحث جديد، يوم الاثنين، أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩ يمكن أن يطير في الهواء لمسافة تصل إلى 13 قدما، أي قرابة أربعة أمتار، وفق تقرير نشره موقع "نيويورك بوست".

والجديد أيضا أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الأحذية، وهو الأمر الذي لم تشر إليه أي تعليمات أو توجيهات حتى من منظمة الصحة العالمية التي تتابع أزمة جائحة كورونا من بدايتها.

وأظهر البحث أن عينات أخذت من أحذية طاقم التمريض في مستشفى هووشينشان في ووهان كانت إيجابية، ما يعني أن فيروس كورونا يستقر عليها ويمكن أن تنتقل عبرها من مكان إلى آخر.

جدير بالذكر ان اجراءات السلامة والحد من انتشار فيروس كورونا تتطلب مسافة أمان، وعدم لمس الأسطح وغسل اليدين بشكل مستمر.



لكن يظهر أن هذه الإجراءات غير كافية.



فالفيروس ينتقل بطرق قد لا يعرفها كثيرون.

وبخلاف ما هو سائد، يستطيع فيروس كورونا المستجد أن ينتقل لأبعد من مترين وحتى أنه ينتقل عبر الأحذية أيضا، هذا ما اكتشفه البحث المذكور عن هذا الفيروس الذي أصاب أكثر من 1.8 مليون شخص حول العالم.

وكانت توجيهات وتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض وحتى منظمة الصحة العالمة توصي بالابتعاد ما لا يقل عن 6 اقدام أي ما يعادل قرابة مترين كمسافة أمان عن الأخرين.

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