واشنطن ترحب بالإجماع السياسي على الكاظمي

2020/04/13 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بـ”الاجماع السياسي” الذي حصل عليه المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”نرحب بالاجماع السياسي العراقي الذي حصل عليه الكاظمي”.وكان بومبيو قد قال في وقت سابق: “ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده ونريد ان نرى […]

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