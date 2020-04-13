دراسة تتوقع “انكماشاً اقتصادياً حاداً” في سوريا جراء كورونا

2020/04/13 | 18:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” أن يصيب الاقتصاد السوري “انكماش حاد” بسبب الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار المركز في ورقة سياسات نشرها موقع (الوطن أونلاين) إلى أن «حلقة #الانكماش_الاقتصادي الحاد، قد…

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