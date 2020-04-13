الحوار_المتمدن #عبير_خالد_يحيي - عبير خالد يحيي - حرية المرأة في أتون السلطة الذكورية

2020/04/13 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي رواية (سكينة ابنة الناطور) للأديبة السورية الدكتورة سلمى جميل حداد أنموذجًا مقدّمة : النظام الأبوي أو كما يُعرف باسم البطريركية Patriarchy : هو نظام اجتماعي في العادة يرتكز على العادات والتقاليد, يشكل بمقتضاه أكبر الذكور أو الأب سلطة مطبقة أو جزئية على الزوجة أو أولاد وخصوصًا الفتيات, ويشكّل الأخ كذلك سلطة على أخته أو والدته أحيانًا, وأحيانًا تكون تلك السلطة لولي الأمر.



في البداية اس......

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