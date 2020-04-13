الحوار_المتمدن #دلور_ميقري - دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الثامن عشر

2020/04/13 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4حالة الحِداد الجديدة في المنزل، أجبرت عيشو على تأخير عودتها إلى حوران.



الجو ما ينفك بارداً، ومع ذلك استدلت على قرب قدوم الربيع من طيران أسراب الكراكي في سماء المدينة.



كانت تحن إلى الأرض، المنتظرة أوانَ موسم الحرث والبذار، كذلك إلى صحبة القرويين البسطاء.



بعضهم كان يعرفُ عمّتها الراحلة، زَري، التي أقامت مع أسرتها في مزرعة قريبة، وكان لديه ما يُروى عن ثقتها الساذجة بزوجها ذي المسلك المنحرف.



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