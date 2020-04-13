الحوار_المتمدن #المناضل-ة - المناضل-ة - الأممية الرابعة: بيان أوروبي، بوجه جائحة كوفيد-19: حيواتنا أثمن من أرباحهم

#المناضل-ة لقد تبث يوما بعد يوم في أوربا، لا سيما بالاتحاد الأوربي- ثاني كتلة اقتصادية عالمية- أن السياسات العامة المنتهجة منذ عشرين سنة قد نسفت بنيات الصحة العامة التي كان من شأنها مواجهة جائحة من قبيل كوفيد-19.
في مارس كانت هذه المنطقة في قلب الجائحة.
واليوم، جاء دور الولايات المتحدة الأمريكية، وغدا أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مخاطر متعاظمة تهدد ملايين الأشخاص في البلدان ضعيفة البنيات الصحية.......
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