2020/04/13 | 18:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن النيابية تتقصي الحقائق بشأن إحالة الدفاع ضباط للإمرة وآخرين متقاعدين للنزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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