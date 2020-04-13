الصحة تعلن تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و 77 حالة شفاء

2020/04/13 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق

- تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الازمة والتي من شأنها ضمان احتواء الاصابات ومنع تفشيها

كما وتشكر الوزارة كافة ملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية وبشكل متواصل

- اجرت مختبرات الصحة المختصة خلال (٢٤) ساعة الماضية (٢٣٧٦) فحصا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٣٧٧٩١) نموذج

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٢٦) ستة وعشرين أصابة مؤكدة في عموم العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣بغداد/ الكرخ ١مدينة الطب ٣النجف ٢واسط ٣ميسان ١البصرة ٦بابل ٢ديوانية ٣ذي قار ٢

- تم تسجيل حالتي وفاة ؛ حالة واحدة في بغداد الكرخ وحالة واحدة في بغداد مدينة الطب.

- أما حالات الشفاء فبلغت (٧٧) حالة موزعة كما يلي:بغداد/ الرصافة ٢٥بغداد/ الكرخ ٣النجف ١٤السليمانية ٨اربيل ١١كربلاء ٢كركوك ١ديالى ٢البصرة ١بابل ١ذي قار ٩

وبهذا يصبح المجموع الكليكالتاليمجموع الأصابات : ١٣٧٨مجموع الوفيات: ٧٨مجموع حالات الشفاء: ٧١٧

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأثنين ١٣ نيسان 2020

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، موعد اقلاع رحلتين جويتين من المانيا على متنها مواطنين عراقيين، تأخر رجوعهم إلى البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران.

وقال المُتحدّث باسم الخارجية، أحمد الصح

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاثنين (13 نيسان 2020)، مع وزير الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، تخصيص اراض للضباط والمنتسبين والموظفين والجرحى وعوائل الشهداء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم - دهوك

بعد مرور اسبوع لم تسجل فيه محافظة دهوك في اقليم كردستان اية اصابات جديدة بفيروس كورونا، علقت دائرة صحة محافظة دهوك، الاثنين (13 نيسان 2020)، على امكانية رفع حظر التجوال بشكل كامل في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الدائرة حم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و 77 حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و 77 حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).