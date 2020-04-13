المرور العامة تكشف مصير اموال الغرامات التي تفرض على المخالفين لحظر التجوال

2020/04/13 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير إعلام مديرية المرور العامة، العميد حيدر كريم، الاثنين (13 نيسان 2020)، عن مصير اموال الغرا...





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