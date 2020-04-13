وزير الخارجية الاميركي: نرحب بالاجماع السياسي العراقي على تكليف مصطفى الكاظمي

2020/04/13 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رحب وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو ، بالاجماع السياسي العراقي الذي حصل عليه المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بومبيو بتصريح صحفي نقلته وسائل اعلام اميركية بينها سكاي نيوز " نرحب بالاجماع السياسي العراقي الذي حصل عليه الكاظمي".

وكان بومبيو، أكد الثلاثاء 7 نيسان 2020، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، "ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده ونريد ان نرى عراقاً مستقرا، ونخشى من طرف مقرب من ايران يريد فرض أسماء معينة لرئاسة الوزراء العراقية".وأضاف، "نراقب الوضع ونأمل ان يتم كل شيء بسلاسة ودون ضغوط".وتابع بومبيو، أن "الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار مع الحكومة العراقية في منتصف حزيران في ظل تفشي وباء كورونا، وسيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية ومنها مستقبل الوجود العسكري الأمريكي، ونسعى لأن تستمر علاقتنا الجيدة مع العراق واقترحنا حوارا استراتيجيا ثنائياً".وذكر وزير الخارجية الامريكي، أنه "لا يجب أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحد من قدرتنا على محاربة تنظيم داعش في العراق".

بغداد اليوم- بغداد

حددت النائب ناهدة الدايني، الاثنين (13 نيسان 2020)، اربعة أسباب قال انها تعيق انهاء ملف النازحين بالعراق، مشيرة الى ان القوى السنية طالبت المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي بانهاء هذا الملف.

وقالت الدايني في حديث

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الإثنين، إن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، وجه بترشيق الوزارات، وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب.





وذكر المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "من ضمن توجيهات رئيس الوزراء المك

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، سليم همزة، الاثنين (13 نيسان 2020)، إن اختلال في نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك إجماعاً واتفاقاً عل

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