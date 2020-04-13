العراق يسجّل انخفاضًا كبيرًا بإصابات كورونا: 26 إصابة وحالة وفاة واحدة

2020/04/13 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الازمة والتي من شأنها ضمان احتواء الاصابات ومنع تفشيها كما وتشكر الوزارة كافة ملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية وبشكل متواصل – اجرت مختبرات […]

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