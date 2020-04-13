لا يوجد حق لطائقة او مكون

2020/04/13 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كامل الدليمي لايوجد حق لطائفة او مكَّون في العراق.الحق للوطن “العراق ” وللمواطن “العراقي “.ابتعدوا عن الحديث عن المكونات والطوائف.تجربة ١٧عام كفيلة بأنها ازكمت الأنوف بفسادها .وتوسعت بفضلها المقابر.وأنهارت المشاريع الصحية والسياسية والاقتصادية.

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