اربيل تعلن اغلاق عشرات المحال لمخالفتها لقرارات غرفة العمليات

2020/04/13 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء مركز اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اغلاق اكثر من 40 محلا مختلفا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بسبب مخالفاتهم لقرارات غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا.

واشار بيان للقائممقامية اطلعت عليه شفق نيوز، الى ان الاماكن التي تم اغلاقها عبارة عن عيادات اطباء ومخابز وافران ومحلات تجارة الموبايلات واسواق غذائية ومطاعم ومقاه واماكن بيع الارجيلة ومحلات بيع الغاز واصلاح اعطاب اطارات السيارات (بنجرجية) وتبديل زيوت المركبات ومحلات بيع الدجاج ومحلات بيع ملابس الاطفال.

واوضح البيان ان سبب اغلاق تلك المحلات يعود الى مخالفتها لتعليمات غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا في محافظة اربيل .

وابلغ البيان جميع الكسبة بالالتزام بالقرارات والتعليمات محذرا من اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم في حال عدم الالتزام.

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