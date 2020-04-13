2020/04/13 | 18:52 - المصدر: الغد برس

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السودان: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يرتف

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السودان: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 29

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