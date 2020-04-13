بعد الخبز… المواد التموينية تباع عبر المعتمدين

2020/04/13 | 18:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية، أن المعتمدين من أصحاب المحلات لبيع الخبز، سيتم تزويدهم بمواد تموينية أساسية ليتم بيعها عبرهم للمواطنين.وقال معاون وزير التجارة الداخلية “رفعت سليمان” في تصريح لصحيفة (تشرين)، أن المعتمدين…

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