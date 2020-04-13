“عيون الظلام” رواية أمريكية تنبأ” بفيروس كورونا منذ عام 1981!

2020/04/13 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مع إعلان فيروس كورونا الجديد جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، تزايد الخوف والهلع بين الناس ما غذى نظريات المؤامرة وجعلها تنتشر بشكل كبير عبر الإنترنت.ولجأ الكثيرون إلى الاستشهاد بعدد من الأفلام والكتب التي تتحدث عن أوبئة وفيروسات أخرى، معتبرين إياها تنبأ بما يحدث الآن من تفشي لفيروس كورونا، ومن ذلك […]

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