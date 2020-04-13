صحة واسط تكشف تفاصيل الاصابات التي سجلتها اليوم

2020/04/13 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة واسط، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الاصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها سجلت "ثلاث حالات موجبة جديدة مصابة بفيروس كورونا لثلاث سيدات، احداهن من منطقة العزة، والأخرى من حي المعلمين من نفس العائلة سبق وان حضرت مجلس العزاء".وأضافت ان "الحالة الثالثة لسيدة من منطقة الدجيلي وهي كبيرة بالسن وراقدة منذ فترة في ردهة العزل كونها مشخصة من قبل الأطباء عن طريق فحص المفراس وأثبتت التحاليل المختبرية في المختبر المركزي في بغداد بإصابتها".وأكدت الدائرة "استمرار ملاكاتها الطبية بإجراء المسح الطبي وفحص جميع الملامسين وعوائلهم وأي شخص حضر مجلس العزاء".ودعت "جميع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة في المحافظة".

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