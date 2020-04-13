خمس دول خليجية تسجل 1045 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/13 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت خمس دول خليجية، اليوم الاثنين، 1045 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب وسائل إعلام خليجية، فقد سجلت وزارة الصحة الإماراتية 387 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة، و3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 22 حالة.فيما كشفت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 252 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 3231 حالة.وفي البحرين سجلت وزارة الصحة 212 إصابة، منها 206 حالات لعمالة وافدة وست حالات لمخالطين.كما سجلت سلطنة عمان 128 إصابة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة في السلطنة إلى 727 إصابة.وسجلت الكويت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300.

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