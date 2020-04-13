717 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

2020/04/13 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة البريطانية يوم الاثنين إن 11329 شخصا توفوا في المستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا بزيادة 717 عن اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة 4342 حالة لتصل الحصيلة في البلاد إلى 88621.

وهذه إحصاءات الوفيات المسجلة حتى الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد وإحصاءات الإصابات المؤكدة حتى التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) من يوم الاثنين.

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