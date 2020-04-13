2020/04/13 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: السوق النفطية تفرض واقعاً جديداً يحتم علينا اتخاذ قرارات جريئة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: السوق النفطية تفرض واقعاً جديداً يحتم علينا اتخاذ قرارات جريئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).