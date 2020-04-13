تقرير: كورونا يعطل مليون عامل في مجال الجنس بالولايات المتحدة

2020/04/13 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الاثنين، تقريراً قالت فيه ان فيروس كورونا المنتشر في العالم اليوم، أضر بـ”أقدم مهنة في التأريخ”، مشيرة الى ان تجارة الجنس تأثرت كثيراً في الولايات المتحدة، حتى ان حزمة المساعدات المالية الحكومية لا تشملها.وتوقف حوالى مليون عامل في مجال الجنس في الولايات المتحدة عن العمل منذ […]

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