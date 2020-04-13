الصحة العالمية تدعو لـ”مسايسة” كورونا.. و6 توصيات مرتقبة للدول الراغبة برفع القيود

2020/04/13 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شددت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، على ضرورة “مسايسة” فيروس كورونا من خلال التوجه إلى “التدرج” في رفع الاجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن الفيروس يتراجع بصورة أبطئ من انتشاره.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن “القرارات الخاصة بفرض […]

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