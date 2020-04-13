مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: ذكرى القادة الشهداء موجودة في كل بيت عراقي .. والحشد أكثر قوة وتماسكا

2020/04/13 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، الاثنين، أن ذكرى القادة الشهداء موجودة في كل بيت عراقي بعد مرور 100 يوم على استشهادهما، فيما أشار إلى أن الحشد الشعبي اليوم أكثر قوة وتماسكا ويحظى بدعم الدولة والشعب.وقال العقابي في حوار مع قناة “الميادين” وتابعته وكالة صدى ، إن “العراقيين قرروا الاحتفال بمناسبة مرور

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