ترامب: دول اوبك+ تتطلع الى تخفيض انتاجها بمعدل 20 مليون برميل يومياً

2020/04/13 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الخارجية تعلن تسجيل 5 وفيات و 18 إصابة بكورونا لعراقيي الخارج

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، الإثنين 13-4-2020، عن حقيقة اضعاف الصيام لمناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتماد الغذاء الصحي خلال صيام شهر رمضان، يخلق ايج

بغداد اليوم-بغداد

اوضحت دائرتا صحة محافظة الديوانية وواسط في موقفين منفصلين بشأن الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة اليوم.

وقالت الناطق الرسمي باسم خلية الازمة المحلية، مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، لـ(بغداد اليوم) إن الاصابات الثل

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