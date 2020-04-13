2020/04/13 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية تعلن تسجيل 5 وفيات و 18 إصابة بكورونا لعراقيي الخارج

يتبع .............





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية تعلن تسجيل 5 وفيات و 18 إصابة بكورونا لعراقيي الخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية تعلن تسجيل 5 وفيات و 18 إصابة بكورونا لعراقيي الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).