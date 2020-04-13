وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

2020/04/13 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن "شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول...



وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية".

وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء.



وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية".

وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.

بغداد اليوم

الخارجية تعلن تسجيل 5 وفيات و 18 إصابة بكورونا لعراقيي الخارج

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، الإثنين 13-4-2020، عن حقيقة اضعاف الصيام لمناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتماد الغذاء الصحي خلال صيام شهر رمضان، يخلق ايج

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