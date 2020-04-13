الحوار_المتمدن #هاجر_منصوري - هاجر منصوري - -اللباس- زمن الوباء و -فتنة- فيروس الكورونا المستجدّ

2020/04/13 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_منصوري فرض علينا فيروس الكورونا المستنجدّ نمط حياة على غير صيغ العادة والمألوف، نمط كلّه رهن "التعليق" فلا حياتنا الاجتماعيّة تسري فيها الزيارات والمعايدات ..



ولا سياستنا تتواصل فيها المشاورات والمباحثات..



ولا اقتصادنا تدور عجلته وتعاجلنا بالتنمية والنماء..



ولا المجال الثقافي تنشط فيه الفعاليّات والمهرجانات، كلّ المجالات تقريبا في شلل شبه تام، ومعه تمّ دخولنا نحن المواطنين والمواطنات فترة من الحجر منحتنا......

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