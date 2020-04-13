امريكا تعلن موقفها من تكليف الكاظمي وتشكيل الحكومة

2020/04/13 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة وباء كورونا المستجد ومعالجة المحنة الاقتصادية التي يواجهها العراق ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.ورحب بومبيو في بيان، “بما يبدو توصل القادة السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى إجماع على تشكيل حكومة”.وأعرب عن أملة في […]

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