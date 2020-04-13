2020/04/13 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الخارجية الاحصائية الجديدة والشاملة لعدد المصابين العراقيين بكورونا في الخارج، فيما أكدت تسجيل 18 اصابة جديدة و5 حالات وفاة.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه تم “تسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في بريطانيا، وواحدة في السويد، و 18 حالة إصابة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن الإصابات والوفيات الجديدة والكلية لعراقيي الخارج) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن الإصابات والوفيات الجديدة والكلية لعراقيي الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).